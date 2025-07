Viaggi di nozze fa 30 e conquista il Marateale | intervista a Carlo Verdone

Trent’anni fa uscì nelle sale cinematografiche “Viaggi di nozze“, un film che oltre a sbancare il box-office nel corso del tempo non ha mai smesso di affascinare e sorprendere, diventando un autentico cult. Regista e attore protagonista della pellicola, Carlo Verdone, che L’identitĂ ha incontrato nel corso della diciassettesima edizione della kermesse “Marateale – Premio . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Viaggi di nozze” fa 30 e conquista il Marateale: intervista a Carlo Verdone

Marateale 2025, Carlo Verdone: "Oggi non potrei girare Viaggi di nozze. La commedia italiana è nelle mani dei ragazzi" - Ospite della diciassettesima edizione del Festival di Maratea, Carlo Verdone si è raccontato al pubblico in un incontro emozionante: da Un sacco bello al 30° anniversario di Viaggi di nozze, passando ... Come scrive msn.com

