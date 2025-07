Viabilità 4 milioni e mezzo di euro per rifare la provinciale Casteltermini - San Biagio

Trentadue milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane: 4 milioni e mezzo di euro saranno destinati alla provinciale 20B Casteltermini - San Biagio Platani.È la cifra stanziata con l'accordo operativo che è stato siglato ieri, nella sede. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati - Ancora un anno e mezzo di tempo per completare gli interventi finanziati con il pnrr. Entro la fine del 2026 i cantieri (fisici e non) dovranno chiudere i battenti.

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che definisce la distribuzione delle risorse destinate alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per le annualità 2025-2027, introducendo nuovi criteri di riparto che sostituiranno quelli stabiliti dalla precedente delibera.

Trentino Music Arena, per i concerti del 2024 una spesa di 3,7 milioni di euro nel bilancio del Santa Chiara; Viabilità , 150 milioni di euro in arrivo per i lavori; Strade provinciali, il Governo taglia il 70% dei fondi. L'opposizione: A rischio sicurezza dei cittadini, sport e turismo.

SuperEnalotto, centrato un 5+1 in Toscana: maxi vincita da quasi mezzo milione - La scheda vincente è stata giocata in un punto vendita di via Fratelli Cervi a Certaldo. Riporta msn.com

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 29 luglio: 5+1 da mezzo milione - Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, giovedì 29 luglio, del Superenalotto: 13, 27, 31, 60, 65, 75. msn.com scrive