Via Scaroni torna Galliani | plebiscito Milan

Invocato il ritorno al Diavolo del grande ex, sono praticamente tutti d'accordo: applausi a scena aperta per lui Il passato non si dimentica. Anche in un mondo del calcio frenetico, che fagocita tutto, con un ritmo sempre più incessante, c'è chi conserva la memoria di ciò che è stato, specialmente se ha rappresentato e rappresenta tutt'ora ricordi felici. Come nel caso del sodalizio tra Adriano Galliani e il Milan, una epopea storica del calcio nostrano e rossonero in particolare. I lunghi anni vissuti da dirigente da parte di Galliani sono coincisi con uno dei periodi di maggior splendore della storia del Diavolo.

Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio. Scudetto? Un punto in più è tanto” - Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio. Scudetto? Un punto in più è tanto” Ieri sera, Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del … L'articolo Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio.

Milan-Bologna, Galliani ricorda i suoi successi in rossonero: e sulle dichiarazioni di Boban … - Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Furlani e Moncada bocciati, Galliani per salvare il Milan: l’annuncio a sorpresa dopo il ko - Ribaltone clamoroso al Diavolo e ritorno al passato: ecco cosa è stato annunciato in diretta dopo il ko contro il Bologna Sono ore complicate per il Milan, chiamato a leccarsi le ferite dopo il ko contro il Bologna di ieri sera.

