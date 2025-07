via martini lavori in corso cambia la circolazione

Disagi alla circolazione in via Simone Martini, per consentire l’effettuazione di lavori di predisposizione di caditoie per la raccolta di acqua piovana e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. Fino a lunedì 4 agosto, dalle 9 alle 18 è istituito un senso unico tra le intersezioni con via Baldassarre Peruzzi e con viale Sardegna, nella direzione da via Peruzzi a viale Sardegna. Negli stessi orari è istituito l’obbligo di svoltare a destra in uscita da largo Sassetta. Fino alle 17 di venerdì 8 agosto via Domenico Beccafumi sarĂ a doppio senso di circolazione; nello stesso periodo è istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in via Simone Martini, nel tratto tra le intersezioni con via Baldassarre Peruzzi e con viale Sardegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

