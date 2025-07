Via libera in consiglio comunale alla realizzazione di una palazzina con 12 appartamenti a canone calmierato

Nella seduta di ieri, martedì 29 luglio, il consiglio comunale ha approvato all’unanimitĂ due delibere legate alla realizzazione di una palazzina con 12 alloggi di Edilizia residenziale sociale (Ers): “Autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga, mediante la procedura prevista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

