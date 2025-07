Via libera del Cdm al ddl costituzionale per Roma Capitale

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge costituzionale per Roma Capitale. Via libera anche ai due decreti legge, per il commissariamento dell'Agenas e per la Terra dei Fuochi, e al ddl sulla sicurezza delle piscine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera del Cdm al ddl costituzionale per Roma Capitale

Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria» - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che modificherebbe l'articolo 114

