Via libera alla società con Invitalia L’impegno del Comune per Beko

Nuovo passo avanti nella vertenza Beko: la Giunta del sindaco Nicoletta Fabio ha approvato ieri l’atto di indirizzo per favorire la valorizzazione dell’area industriale attualmente occupata da Beko Europe, in viale Toselli, valutando la fattibilitĂ di costituireaderire a una societĂ di capitali con Invitalia Spa, cui possa essere affidata, tra le altre, la valorizzazione di immobili e l’attuazione di attivitĂ connesse alla reindustrializzazione del sito produttivo. A presentare la delibera il vicesindaco del Comune di Siena, Michele Capitani, che segue la vertenza in prima persona. L’atto di indirizzo nasce dalla volontĂ dell’amministrazione comunale di promuovere la riqualificazione industriale dell’area produttiva in viale Toselli, con l’obiettivo di favorire la tutela del lavoro attraverso nuovi soggetti industriali, attrarre investimenti e sostenere processi di reindustrializzazione, nel pieno rispetto della destinazione d’uso esclusivamente industriale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via libera alla societĂ con Invitalia. L’impegno del Comune per Beko

