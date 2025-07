Via libera alla ristrutturazione del capannone ex Ferrovie dello Stato sede del centro volontari

Ristrutturazione del capannone ex Ferrovie dello Stato di Fognano, sede del Centro volontari di Brisighella (Cvb): arriva il via libera dal Consiglio comunale di Brisighella. Sarà finanziato attraverso una variazione di bilancio che permetterà di destinare fondi all'intervento. Si prevede un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: libera - ristrutturazione - capannone - ferrovie

Porto di Gioia Tauro: via libera al progetto di ristrutturazione delle banchine Ro-Ro - Semaforo verde per il progetto di potenziamento delle banchine Ro-Ro nel tratto E e per la realizzazione del banchinamento a tergo del secondo molo Ro-Ro del porto di Gioia Tauro.

Via libera dal Consiglio comunale ai fondi per riqualificare la sede del Centro volontari di Brisighella; Catanzaro, non intralcia la metropolitana: via libera a Lido per un nuovo edificio.

Via libera dal Consiglio comunale ai fondi per riqualificare la sede del Centro volontari di Brisighella - Via libera dal Consiglio comunale di Brisighella alla variazione di Bilancio attraverso la quale sarà possibile destinare fondi per la ristrutturazione del capannone ex Ferrovie dello Stato di Fognano ... Secondo ravennawebtv.it