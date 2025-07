Via libera alla riforma Meloni | a Roma Capitale il valore che merita | VIDEO

Non una città come tutte le altre. La premier Giorgia Meloni in un video sui social ha commentato il via libera del Consiglio dei Ministri al ddl costituzionale su Roma Capitale che istituisce poteri speciali per la città . "La Capitale d'Italia è Roma. E Roma non è una città come le altre. È la Città Eterna, è la Capitale del cristianesimo e del Mediterraneo. Ma è anche il Comune più popoloso e più esteso della Nazione, custodisce la maggiore concentrazione di beni storici e culturali al mondo, ospita il Vaticano, gli Organi costituzionali, numerose Organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche", dice la premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Via libera alla riforma, Meloni: a Roma Capitale il valore che merita | VIDEO

