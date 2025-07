Via della Loggia a senso unico spunta l' ipotesi un' eccezione per i pullman dei crocieristi

ANCONA – Il Comune di Ancona rende noto che stanno interessando anche i flussi turistici, in particolare quelli provenienti dal porto, legati agli arrivi delle navi da crociera, le modifiche rese necessarie dalla recente trasformazione temporanea di via della Loggia a senso unico in direzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: loggia - senso - unico - spunta

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco - ANCONA «Buona la prima, anche se ci sono alcune criticità da dover risolvere». È tutto nelle parole dell?assessore alla Mobilità , Giovanni Zinni, il bilancio.

Lavori in piazza della Repubblica ad Ancona: via della Loggia diventa a senso unico - ANCONA Via della Loggia a senso unico per un paio di mesi. L?ampliamento del cantiere dei lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica modifica la viabilità in entrata ed uscita.

Via della Loggia, serve il manuale. Il problema vero: i bus nelle viuzze: Conerobus ha anche mezzi piccoli; Il rebus via della Loggia. Senso unico senza cartelli. Bus e auto sbagliano strada; Il Festival della canzone via da Sanremo? Clamoroso, spunta il nome di Senigallia per ospitarlo.

Via della Loggia, serve il manuale. Il problema vero: i bus nelle viuzze: "Conerobus ha anche mezzi piccoli" - Nuovo senso unico, il problema dei pullman, Zinni: "In questa fase non devono salire". Segnala msn.com

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco - ANCONA «Buona la prima, anche se ci sono alcune criticità da dover risolvere». msn.com scrive