Via Bonagia | Ormai è una strada abolita abbandonata all' incuria e al degrado

Oggetto: ennesima segnalazione per la messa in sicurezza di via Bonagia. Voglio rinnovare, per l’ennesima volta, la mia segnalazione in merito alle gravi condizioni di degrado e pericolo in cui versa via Bonagia. La strada è praticamente abbandonata, con scarsissima illuminazione pubblica e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it