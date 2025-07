All’ingresso dell’ex carcere di San Vito, ad Agrigento, campeggiano tre mappe e una linea temporale, che ripercorrono gli ultimi 100 anni di storia in Medio Oriente. «Riassumono come Nazareth fosse parte della Palestina e com’era e come si presenta oggi il nostro Paese», spiegano a TPI l’architetto e urbanista Razan Zoubi e suo marito Daher Zeidani, che insieme hanno curato una mostra immersiva all’interno di uno dei tre padiglioni di “Countless Cities – La Biennale delle CittĂ del Mondo” dedicato al piĂą grande centro urbano palestinese rimasto all’interno dei confini di Israele dopo la guerra del 1948 e la Nakba, l’espulsione della popolazione araba dallo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Vi raccontiamo la nostra architettura della resistenza a Nazareth contro l’occupazione di Israele”