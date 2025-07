Verso una Roma autonoma | ok del Consiglio dei Ministri alla riforma costituzionale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Autonomia legislativa e finanziaria per la Capitale. Roma potrà dotarsi di poteri legislativi propri e di autonomia finanziaria, acquisendo maggior controllo su settori strategici per la gestione della città . È quanto prevede la bozza del disegno di legge costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri, che punta a modificare l’articolo 114 della Costituzione, attualmente dedicato all’assetto della Repubblica. Il disegno di legge, ora diretto verso l’iter parlamentare, dovrà essere approvato da entrambe le Camere prima di essere promulgato dal Presidente della Repubblica ed entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Verso una Roma autonoma: ok del Consiglio dei Ministri alla riforma costituzionale

In questa notizia si parla di: roma - autonoma - consiglio - ministri

Tesla testa la guida autonoma nel traffico di Roma: uno «stress test» all’italiana per l’auto di Elon Musk – Il video - Un vero e proprio battesimo del fuoco quello a cui Tesla ha sottoposto il suo nuovo sistema di guida autonoma.

'Cesena chiama Roma: "Progetti di vita autonoma dei disabili? Abbiamo una macchina da corsa, ma senza benzina" - “Cesena chiama Roma” è stato il titolo della tradizionale serata del sindaco Enzo Lattuca e di tutta la giunta comunale che si è tenuta all'area dibattiti lunedì sera della Festa Democratica dell’Unità di Cesena al parco giochi Frutipapalina di Sant'Egidio.

MAPPA DEI COMUNI DIGITALI Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione e alla transizione digitale Alessio Butti e del presidente di Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato presentato Vai su Facebook

Ddl Roma Capitale, verso nuovi poteri e risorse dal 2027; Cdm, via libera al ddl costituzionale: Roma Capitale avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria; Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria».

Via libera del Consiglio dei ministri al ddl costituzionale per Roma Capitale - Approvati inoltre due decreti legge per il commissariamento dell'Agenas, per la Terra dei Fuochi e il ddl sulla sicurezza delle piscine. Segnala rainews.it

Roma potrà fare leggi e gestire le sue finanze: il ddl approvato in Cdm - Il testo prevede che Roma Capitale legiferi in maniera autonoma in alcuni ambiti tra ... fanpage.it scrive