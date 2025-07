Verso l’amichevole Perth Glory-Milan | il programma

Prosegue la tournée estiva rossonera. Domani alle ore 12:20 italiane la terza amichevole della tournée: Perth Glory-Milan.

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell`ambito del Pre-Season Tour 2025.

In arrivo Perth Glory-Milan, la terza amichevole della tournée - Dopo i match contro Arsenal (a Singapore) e Liverpool (a Hong Kong), è in arrivo la terza amichevole della tournée: Perth Glory-Milan

Perth Glory-Milan, dove vedere l'amichevole in tv e streaming - Terzo impegno prestagionale per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, affronterà giovedì 31 luglio alle 12.

Perth Glory-Milan dove vederla: DAZN, Sky o Milan TV? Canale, diretta streaming e formazioni dell'amichevole; Perth Glory-Milan, dove vedere l'amichevole in tv e streaming; Milan-Perth Glory: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni.

Allegri prima di Milan-Perth: «Corsa scudetto? Siamo giovani, non partiamo favoriti». Leao: «Ora siamo più squadra» - Ultima amichevole del Milan nella tournée in Asia e Australia. msn.com scrive

Leao suona la carica: "Ora è cambiato tutto, quest'anno il Milan sarà una squadra" - Milan atteso dall'amichevole contro il Perth Glory, Leao fiducioso in vista del futuro: "Allegri ha esperienza e qui ha già vinto". Riporta msn.com