Verso il primo incontro per la Zls Il sindaco | Ora entriamo nel vivo

Ferrara si prepara a voltare pagina, e lo fa con l’ambizione di chi ha scelto di non restare spettatore. Il prossimo 4 settembre, nella sala del consiglio comunale, si terrĂ il primo incontro operativo dedicato alla Zona Logistica Semplificata (ZLS), promosso dalla cabina di regia istituita dal Comune. Un passaggio non formale: si tratta del debutto concreto di un progetto che, fino a pochi mesi fa, sembrava destinato a lasciare Ferrara ai margini stando alla ricostruzione del sindaco. "Entriamo nel vivo", ha detto il primo cittadino Alan Fabbri (foto). E le parole non sono di circostanza. D’altra parte, dietro questa espressione si coglie la consapevolezza di un’occasione rara: inserire Ferrara in un circuito virtuoso, dove sviluppo logistico e visione strategica possano finalmente dialogare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il primo incontro per la Zls. Il sindaco: "Ora entriamo nel vivo"

In questa notizia si parla di: primo - incontro - sindaco - entriamo

Stadio Maradona, incontro De Laurentiis – Manfredi: c’è un primo accordo - Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa, ma prima ci sono delle novità che riguardano lo Stadio Maradona.

Merz: incontro a Istanbul "piccolo ma primo segnale positivo" - Tirana, 16 mag. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz definisce i colloqui diretti tra Russia e Ucraina in Turchia un segnale positivo "molto limitato" nel conflitto.

Trump vola in Medio Oriente, primo incontro a Riad con il principe bin Salman - ROMA (ITALPRESS) – Prende il via oggi quella che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito una “storica” visita in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Genius Loci – Primo appuntamento di grande spessore culturale lo scorso 24 luglio, con il ciclo di incontri promosso dall’Assessorato alla Cultura del nostro comune. Nella splendida cornice della chiesa di Santa Teresa, un pubblico numeroso ha seguito con Vai su Facebook

Verso il primo incontro per la Zls. Il sindaco: Ora entriamo nel vivo; Zls Ferrara, a inizio settembre il primo incontro operativo tra Comune e stakeholder del territorio. Sindaco: “Si entra nel vivo del progetto, sarà un’importante opportunità per la città ”; Lavori all'ospedale conclusi in 45 giorni, riapertura completa entro il primo ottobre.

Verso il primo incontro per la Zls. Il sindaco: "Ora entriamo nel vivo" - Il prossimo 4 settembre, nella sala del consiglio comunale, si terrà il primo incontro operativo dedicato alla Zona ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cosa c’entra l’ex ILVA con le dimissioni del sindaco di Taranto - La contestazione di comitati civici e ambientalisti che ha portato il sindaco di Taranto Piero Bitetti a dimettersi è arrivata al termine di un incontro organizzato dallo stesso sindaco per discutere ... Da ilpost.it