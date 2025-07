Verso il Giubileo dei giovani Ragazzi spagnoli ospiti in città | Nel segno della solidarietà

Al Pala Fanticini si parla spagnolo. Intorno all’ora di pranzo di ieri circa 350 giovani spagnoli si posizionano negli spalti attorno al campo. Cori, applausi e anche un momento di preghiera. Si tratta di un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 16 e 30 anni, provenienti da Toledo. A Reggio sono solo di passaggio, la loro destinazione è Roma, in occasione del Giubileo dei giovani. L’ospitalità in città della compagine spagnola nasce da una collaborazione tra la Diocesi e il Csi, insieme a Comune, Provincia e Fondazione per lo Sport. È la riconoscenza nei confronti della Diocesi di Toledo che nell’agosto del 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona aveva ospitato circa 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il Giubileo dei giovani . Ragazzi spagnoli ospiti in città : "Nel segno della solidarietà "

