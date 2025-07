Versatile e compatto | aspira liquidi soffia foglie o polvere pulisce e non si rompe -27%

L’aspiratore Lavor Rudy 1200 S si propone come una soluzione pratica e polivalente per la pulizia di diversi ambienti, grazie a una dotazione tecnica che punta su efficienza e versatilità . In questo periodo, è possibile acquistarlo ad un prezzo ridotto di soli 44,90€, scontato rispetto al listino originale; può rappresentare un’opportunità interessante per chi sta valutando un prodotto di questa categoria. Prendilo con questo mega sconto Un motore da 1200 Watt per aspirare solidi e liquidi. Uno degli aspetti che colpisce del Lavor Rudy 1200 S è la potenza nominale di 1200 Watt, che si traduce in una forza aspirante di 18 kPa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Versatile e compatto: aspira liquidi, soffia foglie o polvere, pulisce e non si rompe (-27%)

