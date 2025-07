Verratti | Una cena con Messi e lo portammo al Psg Sogno un minuto in A col mio Pescara

Il calciatore oggi è in Qatar: "Quella sera Neymar portò Leo, gli parlammo solo di Parigi: il giorno dopo decise di venire. Perché sono andato via? Vincere era diventato ripetitivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verratti: "Una cena con Messi e... lo portammo al Psg. Sogno un minuto in A col mio Pescara"

