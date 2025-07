Vergognoso il trattamento riservato all’HC Sannio Mastella intervenga subito

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Coordinamento cittadino della Lega Salvini Premier esprime profonda indignazione per l’assurda situazione in cui versa l’ H.C. Sannio Pallamano, squadra recentemente promossa in Serie A Silver, alla quale – ad oggi – non è stata ancora concessa alcuna struttura sportiva adeguata per disputare partite e allenamenti nella città di Benevento. È davvero singolare e incomprensibile l’atteggiamento dell’amministrazione comunale nei confronti di una realtà sportiva che, con grande impegno e risultati straordinari, ha portato il nome di Benevento e del Sannio alla ribalta nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

