‘Vergogna’ | Alessandro Basciano accusa Sophie Codegoni di impedirgli di fare il padre

Alessandro Basciano rompe il silenzio: “Mi viene impedito di essere padre”. Dopo settimane di silenzio, Alessandro Basciano ha affidato a una Instagram Stories dal tono durissimo la propria versione dei fatti nel caso che lo contrappone legalmente all’ex compagna Sophie Codegoni per l’affidamento della figlia, Céline Blue. “Il paradosso è che io debba pagare una condanna mediatica, quando nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato.” Nel suo messaggio, Basciano nega ogni accusa di violenza – ribadendo che l’unica contestazione formale è una “scompostezza verbale” – e accusa apertamente Sophie di ostacolarlo nel rapporto con la figlia, richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto e violando il divieto di pubblicare la minore sui social, come stabilito dal giudice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

