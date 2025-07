Verdi in città | Schools of rock torna dal vivo in piazza

BRINDISI - La scuola sale sul palco. E stavolta suona rock. Martedì 5 agosto, alle ore 21, piazza Duomo a Brindisi ospita “Schools of Rock. Brindisi suona insieme”, il concerto che riporta in scena i docenti delle scuole musicali della città, non nei panni di insegnanti ma di musicisti. Dopo il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: rock - città - schools - piazza

Tutto pronto per “Schools of rock”: sul palco i maestri delle scuole musicali della città - Di solito stanno dietro, a bordo palco, tra gli spartiti e i cavi mentre altri suonano. In questa occasione, invece, saranno loro a prendere il centro della scena.

Tutto pronto per “Schools of rock”: sul palco i maestri delle scuole musicali della città - Di solito stanno dietro, a bordo palco, tra gli spartiti e i cavi mentre altri suonano. In questa occasione, invece, saranno loro a prendere il centro della scena.

Rock, un treno per l’estate. Dalle città d’arte ai parchi divertimento della Romagna: dove passerà - Bologna, 6 giugno 2025 – Ha debuttato questa mattina sui binari della stazione di Bologna il treno “rock” di Riccione, il convoglio interamente personalizzato che sarà ambasciatore itinerante dell’offerta turistica della riviera e della mobilità sostenibile.

PUBBLICHIAMO CINEMA ALL’APERTO “SCHOOL OF ROCK” ? VENERDÌ 25 LUGLIO 2025 ? ORE 21:30 PIAZZA DELLA ROCCA Vai su Facebook

Verdi in città: Schools of rock torna dal vivo in piazza; Brindisi, 'Verdi in città': Schools of Rock torna live in piazza Duomo; San Michele Salentino si mobilita per la pace in Palestina: flash mob, simboli e atti ufficiali per dire no alla guerra.