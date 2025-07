Verde pubblico 150mila euro per impianti di irrigazione a Bari | approvato il nuovo contratto attuativo

È stato approvato dalla giunta comunale il quarto contratto attuativo dell’accordo quadro dedicato alla manutenzione e alla nuova realizzazione degli impianti di irrigazione nei parchi, giardini e aree verdi comunali di Bari. Il valore del contratto è di 150.000 euro, e i lavori sono stati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Verde pubblico, 150mila euro per impianti di irrigazione a Bari: approvato il nuovo contratto attuativo

Bari, 150mila euro per la manutenzione e la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione nei parchi cittadini - Oltre 110 impianti compongono la rete cittadina di Bari, costituiti generalmente da una linea di adduzione, un serbatoio e la rete di distribuzione. Lo riporta giornaledipuglia.com

