Venti case popolari in via Valerio | Saranno pronte per giugno 2026

"Le case popolari in via Valerio saranno pronte per giugno 2026. Si sta lavorando alle strutture delle venti unitĂ abitative, che saranno assegnate in base ai criteri dell’ edilizia pubblica ". L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi racconta la progressione dei lavori alle abitazioni nella zona a ridosso di Fontescodella, che saranno "adatte a tre o quattro soggetti l’una, con una metratura che, secondo la legge per l’edilizia economica e popolare, varieranno tra i 45 e i 90 metri quadrati. Una volta che le abitazioni saranno pronte, sarĂ l’assessorato alle politiche sociali che stabilirĂ come assegnarle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it