Venezia 82 | a Julian Schnabel il premio Cartier Glory to the Filmmaker

La Biennale di Venezia e Cartier annunciano che è stato attribuito all’artista e regista statunitense Julian Schnabel (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternitĂ , Lo scafandro e la farfalla, Basquiat) il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto – 6 settembre 2025), dedicato a una personalitĂ che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. La consegna del premio Cartier Glory to the Filmmaker a Julian Schnabel avrĂ luogo mercoledì 3 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 21. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

