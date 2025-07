Stefano Vecchi guida la neonata Inter U23, che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Si tratta di un uomo del club: uno nato e cresciuto a pane e Inter. SEMPRE NERAZZURRO – Stefano Vecchi è ritornato all’Inter per guidare la neonata Under 23, ossia la seconda squadra della Beneamata, che dalla prossima stagione militerà per la prima volta in assoluto nel campionato di Serie C ( vedi calendario con tutte le giornate ). Vecchi, come sottolinea Tuttosport, è un uomo dell’Inter: uno nato e cresciuto a pane e passione nerazzurra. La sua storia con la Beneamata è iniziata negli anni ’80, quando fa tutta la trafila dal 1986 al 1990, ma senza mai riuscire ad esordire in Prima Squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Vecchi, l’uomo delle tre Inter: il mister dell’U23 ha 2 ‘record’ – TS