Vecchi ha già raggiunto un record con l’Inter U23 | ecco di che si tratta

. Nessuno nella storia del club nerazzurro lo aveva mai fatto!. Stefano Vecchi è tornato all’ Inter per guidare la formazione Under 23, un incarico che segna un nuovo capitolo nel lungo legame tra il tecnico bergamasco e il club nerazzurro. Come sottolineato oggi da Tuttosport, Vecchi è una figura storica per la società milanese, capace di scrivere pagine importanti sia da calciatore che da allenatore all’interno del settore giovanile. Vecchi è infatti l’unico ad aver vinto il campionato Primavera sia in campo che in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vecchi ha già raggiunto un record con l’Inter U23: ecco di che si tratta

In questa notizia si parla di: inter - vecchi - raggiunto - record

Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: "Noi siamo vecchi?" - Simone Inzaghi, ieri in una intervista al sito della Uefa, ha ripercorso le tappe che hanno portato la sua Inter (alla seconda finale (contro il Psg) di Champions League nelle ultime tre stagioni.

Inter Under 23, Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del club: per lui pronto un biennale - di Redazione Inter Under 23, arriva la decisione per la panchina: Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del club nerazzurro.

Marchetti: «Ipotesi Vecchi allenatore Inter al Mondiale per Club! Fabregas, fermi al primo step» - Marchetti ha parlato del possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina dell’Inter, indicando poi l’ipotesi che vedrebbe Stefano Vecchi allenatore dei nerazzurri al Mondiale per Club.

Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio più soldi per l’attaccante Non ci sono Leoni che tengano: il re del mercato dell’Inter si chiama Ademola Lookman. Importante, talmente importante che per lui il club nerazzurro ha deciso Vai su Facebook

Una Serie A Women da record: a EURO 2025 ben 49 convocate che arrivano dal campionato italiano. Cappelletti: Un segnale del livello raggiunto; Lautaro sempre più nella storia: Momento speciale, la serata perfetta; Torino-Inter, Inzaghi: Forse non saremo i più forti, ma con questo cuore ce la giochiamo.

Vecchi, l’uomo delle tre Inter: il mister dell’U23 ha 2 ‘record’ – TS - Stefano Vecchi guida la neonata Inter U23, che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Si legge su informazione.it

Nasce l'Inter Under 23, è ufficiale: Vecchi è l'allenatore - Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata: domenica la prima uscita in amichevole contro il Trento Adesso è anche ufficiale: nasce l'Inter Under 23. Lo riporta msn.com