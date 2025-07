Variazione bilancio comune Ecco le novità

PONTEDERA Approvata in Consiglio comunale a Pontedera una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2025-27. "Si attesta così la salvaguardia degli equilibri di bilancio" spiega l'assessora al bilancio Sonia Luca. In pratica la manovra di variazione prevede, sulle spese correnti, la destinazione di somme per opere straordinarie nei servizi cimiteriali (12mila euro), interventi culturali (73mila euro), maggiori risorse sull' emergenza abitativa (50mila), servizi sociali associati, manutenzioni (52mila euro) e verde pubblico (60mila euro), integralmente coperte da risorse disponibili.

