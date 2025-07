Vandali contro la Cgil | Atto grave

Bandiere spezzate e poi rubate. Così è stata vandalizzata, nella notte tra lunedì e martedì, la sede della Cgil di San Giuliano Milanese, in via fratelli Rizzi, da sempre sede della Camera del lavoro e anche del Sindacato pensionati (Spi). Mani ignote hanno preso di mira le due bandiere, una della Cigl e una dello Spi, che si trovano all’esterno del locale e ne contrassegnano l’ingresso: i vandali hanno rubato i drappi, lasciando sul posto le sole aste. Sono stati i membri dei sindacati, ieri mattina, ad accorgersi dell’accaduto. Un dispetto, magari frutto di una ragazzata, o un gesto intimidatorio, per lanciare un segnale a chi gravita attorno a quel luogo? Un gesto "grave", a detta di Cgil e Spi, "l’ennesimo contro una sede del sindacato, presidio democratico e luogo di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, pensionate e pensionati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it