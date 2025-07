Valsugana bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale | agente fuori servizio evita la tragedia

Dopo aver bloccato il traffico con lo scooter, l'uomo ha salvato il piccolo che è stato subito raggiunto dalla madre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valsugana, bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale: agente fuori servizio evita la tragedia

In questa notizia si parla di: valsugana - bimbo - anni - corre

Valsugana, bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale: agente fuori servizio evita la tragedia; Bambino di 10 anni corre a zig-zag tra le auto che sfrecciano sulla statale, un agente in moto si lancia nel traffico e lo salva: «Gesto di grande coraggio»; Successo pieno per la Strozega da Guinness a Pergine Valsugana.

Un bimbo di 10 anni cammina a zig zag in mezzo statale della Valsugana: salvato da un agente fuori servizio, che blocca il traffico con lo scooter - Solamente la prontezza di riflessi e il gran coraggio di un agente della Polizia Locale Alta Valsugana, in quel momento fuori servizio, hanno evitato che sulla SS 47 si consumasse u ... Si legge su ildolomiti.it