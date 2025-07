Valerio Bianchini. Abbattere il potere milanese?. Essere forti non bastava. Mi servirono anche i giornalisti.

Bianchini* "Vaghe stelle dell’Orsa (le Star della Scavolini) io non credea tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti (il giardino della casa di Valter da me indegnamente occupata) e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo (Hotel Sport di Rocco, dove presentai Cook alla stampa, presente mentre lo sostituivo in squadra, quel vero signore che era Petrovic) dove abitai fanciullo (di 44 anni) e delle gioie mie vidi. (l’inizio, anche perchĂ© Rocco aveva una bella piscina)". Sono i versi del Grande Marchigiano che mi sono venuti in mente allorchĂ© Franco Bertini mi ha convocato per celebrare la speciale ricorrenza del Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it