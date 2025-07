Valeria Graci la foto in lingerie conquista tutti | Finalmente la normalità sei la più bella

In una miriade di foto che svelano corpi asciutti e muscoli in evidenza sotto il caldo sole estivo, quella postata da Valeria Graci arriva come una bellissima eccezione che esalta l'autenticitĂ di un fisico femminile. "Dalla postura del piede comunque si capisce che ho fatto danza classica!". 🔗 Leggi su Today.it

