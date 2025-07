vacanza intestino pigro e stitichezza tutte le cause e i rimedi

Intestino pigro e stipsi, una combinazione non certo piacevole ma che si ripresenta ogni volta che si parte per le vacanze e si è lontani da casa. Nonostante l'atmosfera più rilassata e le abitudini meno stressanti, l'intestino subisce negativamente il cambio di routine. È un problema fastidioso che, se non gestito accuratamente, potrebbe rovinare anche le vacanze. Per porvi rimedio è importante individuare le cause di questo malessere che portano a una stitichezza prolugata, così da agire nel modo giusto. Vacanze e stitichezza, quali sono i sintomi e le cause scatenanti. La stitichezza da vacanza, nota come stipsi o stitichezza del viaggiatore, è una condizione ricorrente che si ripresenta puntualmente ogni volta che si parte per un viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

