Va in contromano in autostrada a Bolzano e muore | Tobias Tappeiner aveva un tasso alcolemico oltre il limite

Il 25enne Tobias Tappeiner, che lo scorso 15 giugno guidò contromano prima di morire nello scontro con una macchina sull'autostrada del Brennero, aveva un tasso alcolemico pari ad 1,69 gL.z. Ovvero tre volte oltre il limite di legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

