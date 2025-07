Usl Umbria 2 nominati i quattro direttori dei distretti | a Terni incarico a Gianluca Rossi

Con deliberazioni del Direttore Generale, l’Azienda Sanitaria USL Umbria 2 ha attribuito quattro importanti incarichi di responsabilità riguardanti le direzioni dei distretti di Terni, Narni - Amelia, Orvieto e Valnerina.A seguito dell’espletamento delle procedure selettive interne per il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

