Un anno. Tanto è durata la separazione tra Laura Manetti e l’ Use Rosa Scotti. La scorsa estate, infatti, la capitana biancorossa aveva deciso di prendersi una pausa dalla pallacanestro per motivi professionali. A dodici mesi di distanza da quella decisione, però, la pivot empolese classe 1999 sarà di nuovo a disposizione di coach Alessio Cioni per il prossimo campionato di Serie A2 femminile. La situazione professionale, infatti, adesso permette nuovamente a Manetti di poter tornare a prendersi l’impegno dettato da una pallacanestro ad alto livello e tutta la squadra biancorossa non potrà che giovare del suo ritorno in gruppo, dove saprà sicuramente ancora una volta dare il proprio prezioso contributo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Use Rosa, è tornata Laura Manetti. La capitana riprende il suo posto