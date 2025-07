Usa Trump torna alla carica | Niente inflazione Powell deve abbassare i tassi

Nel giorno in cui la Federal Reserve è attesa per una nuova decisione sui tassi, Donald Trump è intervenuto via Truth con un messaggio in cui esulta per la crescita economica Usa e attacca la politica monetaria attuale. Il presidente ha scritto: «Pil del secondo trimestre appena uscito: 3 per cento, molto meglio del previsto! Too Late (il nomignolo dato a Jerome Powell, ndr) deve ora abbassare i tassi. Niente inflazione! Lasciate che la gente compri e rifinanzi le proprie case!». L’annuncio di Trump sui dazi all’India del 25 per cento: «Continuano a fare affari con Mosca». Sempre tramite la sua piattaforma, Trump ha reso nota anche una nuova misura commerciale nei confronti dell’ India, annunciando l’introduzione di dazi del 25 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Trump torna alla carica: «Niente inflazione, Powell deve abbassare i tassi»

In questa notizia si parla di: tassi - trump - niente - inflazione

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere  aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Trump attacca ancora Powell per le decisioni sui tassi: “E’ uno stupido. I prezzi stanno scendendo” - La conferma dei tassi di interesse Usa da parte della Federal Reserve era attesa tanto quanto il commento di Donald Trump che avrebbe provocato.

Usa, la Fed lascia tassi invariati. Trump annuncia accordo con GB - Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia la definizione di un accordo commerciale con un importante paese che, secondo i media, sarĂ la Gran Bretagna.

Dazi, la resa di Ursula a Trump: 15% e 750 miliardi di armi e gas Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

Trump esulta per l’economia Usa: “+3% e inflazione ferma. Ora la Fed tagli i tassi”; Usa, come va l’inflazione con i dazi di Trump: ecco quali sono gli effetti sui prezzi; USA, inflazione sotto controllo a giugno nonostante i dazi di Trump. Ma è presto per cantare vittoria.

Pressing di Trump sulla Federal Reserve: 'Il Pil è al 3%, abbassi i tassi' - 'Too late' (il nomignolo dato al presidente della Fed Jerome Powell, ndr) deve ora abbassare i tassi. Scrive ansa.it

Tassi Fed, previsioni riunione 30 luglio e per l’intero 2025. Powell VS Trump, nuovo atto - Dopodomani, 30 luglio, l'annuncio sui tassi della Fed di Jerome Powell. Segnala money.it