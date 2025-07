Da una delle pieghe piĂą oscure dell’era Trump emerge la rivelazione: l’amministrazione ha fatto affidamento su un sito anonimo e filo-israeliano – Canary Mission – per identificare studentesse e studenti filo-palestinesi, inserendoli nelle proprie campagne di revoca visti e deportazione. Questo sito, lanciato nel 2014 e gestito senza trasparenza, pubblica dati personali, foto e attivitĂ online di proteste, con una narrativa costruita attorno all’accusa di antisemitismo o anti-USA. Il meccanismo – oggi emerso in tribunale a Boston – era studiato nei minimi dettagli. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha creato un “tiger team” di analisti incaricati di estrapolare circa 100 profili da Canary Mission e siti simili come Betar US, per stilare dossier destinati a rivedere visti e autorizzazioni diplomatiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa: Sotto processo Canary Mission, il sito che spia gli studenti pro-Pal