Usa sanzionano il giudice Moraes per il caso Bolsonaro

Il governo degli Stati Uniti ha sanzionato il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes con la legge Magnisky, utilizzata per punire gli stranieri. La decisione è stata pubblicata dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri del Tesoro Usa, come riporta Globo. Lo scorso 18 luglio, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva annunciato la revoca dei visti ai giudici della Corte suprema Federale e ai loro parenti, citando espressamente Moraes. Per giustificare la misura, il segretario americano cita il processo in corso presso la Corte Suprema contro l'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, per tentato colpo di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa sanzionano il giudice Moraes per il caso Bolsonaro

In questa notizia si parla di: moraes - giudice - sanzionano - caso

Cremlino, nessuna vittima in Russia per il terremoto.

