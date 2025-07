Usa l’accusa di Trump ad Epstein | Rubava le giovani impiegate del centro benessere di Mar-a-Lago tra loro anche Virginia Giuffrè

Secondo Trump, fu proprio il comportamento di Epstein con alcune giovani lavoratrici del resort Mar-a-Lago a portare alla rottura definitiva Donald Trump ha accusato Jeffrey Epstein di aver "rubato" diverse giovani impiegate del centro benessere di Mar-a-Lago. E tra queste, il Presidente, par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, l’accusa di Trump ad Epstein: “Rubava le giovani impiegate del centro benessere di Mar-a-Lago”, tra loro anche Virginia Giuffrè

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Donald Trump ha accusato il defunto Jeffrey Epstein di aver "rubato" diverse giovani impiegate del centro benessere di Mar-a-Lago.E tra queste,ha detto dall'Air Force One,Virginia Giuffrè.

Chi è Ghislaine Maxwell, l’ex compagna del pedofilo Epstein con cui ora tutti vogliono parlare - L’ex socialite britannica adescava per lui ragazzine fragili e in difficoltà economiche. Da repubblica.it