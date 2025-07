Usa la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse

Non si allenta il confronto tra la Casa Bianca e la Federal Reserve: l’istituto guidato da Jerome Powell ha lasciato invariati i tassi d’interesse, mantenendoli tra il 4,25 per cento e il 4,50 per cento, con soltanto i governatori Bowman e Waller favorevoli a una riduzione. Donald Trump, anticipando la decisione in un punto stampa, aveva puntato il dito contro il presidente della Fed: «Tenere i tassi così alti sta causando problemi ai cittadini ed è tutta colpa della Fed», aggiungendo con certezza che « so che il taglio ci sarĂ a settembre ». Nonostante le pressioni esercitate da mesi dal presidente Usa, Powell ha confermato la linea di prudenza della banca centrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse

