Usa domani Witkoff sarà in Israele

20.00 L'amministrazione Trump ha confermato che l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff si recherà domani in Israele. Witkoff "incontrerà i funzionari per discutere i prossimi passi per affrontare la situazione a Gaza", ha dichiarato un funzionario Usa ai giornalisti come riporta il Times of Israel. Si tratta della prima visita dell'inviato americano in tre mesi e arriva sullo sfondo delle crescenti preoccupazioni per la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Axios, 'Witkoff vedrà ministri di Israele e Qatar in Sardegna' - L'incontro tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per cercare di accelerare un accordo tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza e gli ostaggi, si terrà oggi "in Sardegna ".

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas ha accettato proposta di tregua di Witkoff" - Il gruppo fondamentalista arabo ai suoi concittadini: "Non accettate gli aiuti di Ghf, c'è Tel Aviv dietro".

ACCORDO GAZA, WITKOFF: "NEGOZIATI FALLITI PER COLPA DI HAMAS" "E' una vergogna che Hamas agisca in modo egoistico". Così' Steve Witkoff scrive nel post su X con cui annuncia che dopo Israele anche gli Stati Uniti "hanno deciso di riportare a cas Vai su Facebook

Hamas presenta una sua proposta di tregua a Gaza, che sarà discussa nel vertice odierno guidato dall’inviato Usa Witkoff: si dovrebbe tenere su uno yacht ormeggiato davanti alle coste galluresi della Sardegna Vai su X

Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Domani Witkoff sarà in Israele. Canada-Australia: «Valutiamo il riconoscimento della Palestina»; Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: riconosceremo Palestina; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerà la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati.