Urso | Trasformeremo l’Ex Ilva nel più grande stabilimento siderurgico green d’Europa grazie ai forni elettrici

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha incontrato a Palazzo Piacentini i principali attori del settore siderurgico italiano. L'obiettivo della riunione è stato quello di descrivere il piano della completa decarbonizzazione dell'Ex Ilva di Taranto, in vista della sottoscrizione dell'accordo di programma interistituzionale di domani al Mimit. Durante il colloquio, Urso ha elogiato l'impegno del settore siderurgico italiano, che ha reso l'Italia il Paese più avanzato al mondo nella produzione di acciaio green, grazie alla presenza di 34 forni elettrici distribuiti in 29 città italiane con una capacità produttiva complessiva di 23 milioni di tonnellate.

Siderurgico di Taranto: oggi l’incontro interistituzionale fondamentale Ieri il ministro Urso ha illustrato il piano di decarbonizzazione ai sindacati. Usb: impossibile senza intervento istituzionale per l'occupazione - Oggi, per il ministro Urso, è necessario firmare un accordo. Sono convocati al ministero delle Imprese i rappresentanti delle istituzioni locali tarantine, per sottoscrivere il piano di decarbonizzazione necessario alla nuova autorizzazione integrata ambientale da concedere all’ex Ilva per il siderurgico di Taranto.

