Urbanistica il pasticcio Lepontina e i rischi per i proprietari | Cantieri sequestrati nessun risarcimento

Milano – Le indagini della Procura sull’ urbanistica “scaturiscono dal contrasto interpretativo tra il Comune di Milano e la magistratura in merito all’applicazione della normativa edilizia vigente e tale divergenza interpretativa paralizza, di fatto, da oltre due anni numerosi progetti edilizi, arrecando danni significativi sia agli operatori del settore, sia alle famiglie coinvolte”. In sintesi, spiega bene una delle conseguenze della maxi-inchiesta sul presunto “sistema urbanistico edilizio deviato”, l’avvocato Andrea Puccio, legale di Lepontina Srl, societĂ coinvolta in uno dei filoni d’inchiesta che nel maggio 2024 ha portato al sequestro dell’area, nel quartiere Isola, su cui doveva sorgere il “Giardino Segreto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it