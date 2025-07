Urbanistica i sei indagati e le richieste d’arresto | attesa la decisione del gip I nodi dell’indagine-maratona

Milano – Il gip Mattia Fiorentini potrebbe esprimersi giĂ oggi, al massimo venerdi, sulla convalida delle richieste di custodia cautelare nei confronti di sei indagati, due ai domiciliari, l’ex assessore Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella e quattro in carcere, l’imprenditore di Bluestone Andrea Bezziccheri, l’ormai ex manager di J+S Federico Pella, l’ex vice della commissione Paesaggio, Alessandro Scandurra, oltre naturalmente all’ex numero uno della disciolta Commissione, Giuseppe Marinoni. Il gip potrebbe convalidare, respingere o rimodulare le misure richieste. In altri casi, ad esempio, dopo le richieste d’arresto la risposta dei giudici è stata l’applicazione di misure interdittive per un determinato periodo da attivitĂ e professioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it