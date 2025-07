Urbanistica a Milano | la Procura sepolta da decine di nuove denunce Intanto i pm puntano il faro sui milioni provenienti dai paradisi fiscali e finiti nel mercato immobiliare

Un faro acceso sul giro di fondi esteri che negli ultimi anni si sono riversati sul mercato immobiliare milanese e un fiume di lettere e nuove denunce (e relativi nuovi fascicoli aperti) su decine di palazzi in costruzione in cittĂ . Per i pm di Milano Petruzzella-Filippini-Clerici-Siciliano, il pool impegnato nei vari filoni di inchiesta sull’urbanistica, le fatiche aumentano. Un fiume di nuovi esposti sull’urbanistica. Iniziamo dalle denunce: dal 16 luglio, da quando cioè sono state notificate le sei richieste d’arresto nella maxi indagine sull’ urbanistica  e la notizia è rimbalzata sui media, sono arrivate in Procura decine di denunce o esposti di cittadini, anche assistiti da avvocati, per chiedere agli inquirenti di verificare situazioni di cantieri, palazzi e progetti non ancora vagliati nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

