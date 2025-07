Uomo in overdose nei bagni pubblici a due passi dalla cerimonia di consegna delle lauree

ANCONA – Un uomo di 55 anni è andato in overdose questo pomeriggio nei bagni pubblici di piazza Roma, proprio mentre a due passi da lui stava avendo inizio la cerimonia di consegna delle lauree dell’UniversitĂ politecnica delle Marche. I due episodi, è bene dirlo, sono completamente slegati tra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - overdose - bagni - pubblici

Uomo in overdose ai bagni pubblici, a due passi dalla cerimonia di consegna delle lauree - ANCONA – Un uomo di 55 anni è andato in overdose questo pomeriggio nei bagni pubblici di piazza Roma, proprio mentre a due passi da lui stava avendo inizio la cerimonia di consegna delle lauree dell’Università politecnica delle Marche.

Trentenne soccorso in casa a Civitanova, malore nei bagni pubblici a Macerata per una 42enne Vai su Facebook

Ancona, choc in piazza Roma: va in overdose nei bagni a pochi metri dalla cerimonia per le lauree; Festa per le lauree interrotta da un’overdose; Due casi di overdose in tre ore. Salvati un uomo e una donna.

Ancona, choc in piazza Roma: va in overdose nei bagni a pochi metri dalla cerimonia per le lauree - Nei bagni pubblici sotterranei, gli addetti al servizio di pulizia hanno infatti trovato un uomo di 55 anni privo di sensi ed in preda ad una overdose ... Scrive msn.com

Festa per le lauree interrotta da un’overdose - Un 55enne trovato incosciente nei bagni pubblici in Piazza Roma Va in overdose nel bel mezzo della festa per le lauree in corso in Piazza Roma, nel centro di Ancona. Come scrive youtvrs.it