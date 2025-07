Uomini e Donne Flavio di Temptation Island nuovo tronista

Roma, 30 luglio 2025 - “Ho sempre avuto la passione per il calcio”. E infatti Flavio Ubirti lascia il mondo del pallone per quello della televisione. Difficile resistere al richiamo di Maria De Filippi, delle luci, delle telecamere e della permanenza sotto i riflettori per diversi mesi. Lustrini e follower battono Baldaccio Bruni Calcio ed Eccellenza. Un dato di fatto inevitabile per un ragazzo che ha scelto di entrare nel mondo dello spettacolo facendo il tentatore a Temptation Island. Un chiaro segnale della volontà di utilizzare la propria bellezza fisica per cercare di aprirsi delle porte nel mondo della tv e magari della moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uomini e Donne, Flavio di Temptation Island nuovo tronista

