Uno schermo per viaggiare

Il cinema all’aperto profuma d’estate, di arene dove le voci dagli altoparlanti attirano gli sguardi accompagnandoli in mondi paralleli. Come accadrà questa estate, dal 3 al 27 agosto, nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco per la rassegna di grande cinema organizzata dalla Cineteca di Milano. Divisa quest’anno per sezioni, a partire da quella dedicata alle città con capolavori che culminano con l’ultimo Wenders a Tokyo con ‘Perfect Days’ passando per un classico anni Settanta come ‘Milano Calibro 9’. Dalle metropoli ai castelli, spaziando da ‘Il Castello errante’ di Miyazaki a ‘Edward Mani di Forbice’ di Burton. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uno schermo per viaggiare

L’ESTATE NON VA IN VACANZA CINEMA ALL’APERTO Quest’estate vivi la magia del grande schermo… all’aperto! Ogni giovedì un film diverso, sotto il cielo stellato Parco Montagnette ? 07/08 14/08 21/08 28/08 Ore 21:00 ? Ingresso: gratuito Vai su Facebook

