Uno chef un maresciallo la Juve e l' idolo Scozzoli | tutto il mondo di Cerasuolo

Il 22enne di Imola ha battuto tutti, anche le aspettative, e già guarda al futuro: tra tre anni, negli Stati Uniti, bisognerà fare i conti con lui.

Cerasuolo, cuore d’oro a Imola: mamma chef, papà maresciallo per il ranista che ha stupito il mondo - Dalla vasca di Imola al tetto del mondo. Il 24 luglio 2025 sarà per sempre la sua data. Quel giorno, Simone Cerasuolo, 21 anni, da Imola, ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Singapore, vincendo i 50 metri rana in 26”54.

