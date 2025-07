Università Bicocca sorpasso delle dottoresse di ricerca | Guadagnano più degli uomini

Milano – “L’eccellente esito occupazionale delle dottoresse di ricerca è il segno concreto di una formazione che valorizza il talento senza barriere e guarda al futuro ”. Così Maria Luce Frezzotti, presidente della Scuola di Dottorato dell’università di Milano- Bicocca, commenta uno dei risultati che emerge nell’ ultima indagine annuale di AlmaLaurea e che segna un cambio di passo nel mondo del dottorato. Non solo il 93,5 per cento dei dottori di ricerca di Milano-Bicocca lavora dopo un anno dal conseguimento del titolo, ma le donne hanno uno stipendio più alto rispetto agli uomini, soprattutto se si sono diplomate in ambito Stem. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it